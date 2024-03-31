Более 695 га территорий Тюменской области пригодно для жилищного строительства

В Тюменской области в рамках реализации проекта "Земля для стройки" в качестве перспективных для целей жилищного строительства определены 74 земельных участка и территории общей площадью 695,2 га. В целях жилищного строительства и комплексного развития территорий вовлечено в оборот 191,37 га земель в г. Тюмени, Тюменском районе, г. Тобольске и г. Заводоуковске.

Работа проводится региональным Оперативным штабом, созданным на базе Управления Росреестра по Тюменской области, включающим представителей федеральных и региональных органов власти.

Информация об имеющих потенциал вовлечения в оборот территориях размещена на публичной кадастровой карте. С помощью сервиса "Земля для стройки" любой желающий может подать заявление в уполномоченный орган для получения земельного участка, сообщает Мегатюмень.