В январе тюменские строители ввели в эксплуатацию около 387 тысяч квардратов жилья

По оперативным данным, в январе 2024 года в Тюменской области введено в эксплуатацию 386,7 тысячи кв. метров жилья, из них 184,4 тыс. кв. метров - многоквартирноре жилье, 202,3 тыс. кв. метров - индиуидуальное строительство.

"Динамика ввода жилья в январе показывает устойчивые позиции строительной отрасли. Это позволяет смотреть на итоги года с определённым оптимизмом", - прокомментировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

В 2023 году по данным статистики в Тюменской области введено рекордное количество жилья - 2 485,53 тыс. кв. метров. По объёму ввода на одного жителя регион входит в тройку лидеров, сообщает ГУС ТО,