"Звезда" начинает строительство первого арендного дома в Тюмени

Изображение: ООО «СЗ Звезда»

Первый арендный дом в Тюмени к концу 2025 года построит на улице Береговой компания "Звезда", уникальный для города проект совместно с застройщиком запускают правительство Тюменской области и ДОМ.РФ. Разрешение на строительство выдано 27 декабря 2023 года.

В этом году строительство арендного дома получило статус масштабного инвестпроекта, благодаря этому "Звезде" выделили более гектара земли на улице Береговой на льготных условиях — без конкурса. Удобная локация легко впишет арендный дом в городскую систему.

"Договор аренды с застройщиком был заключен в сентябре. Он будет действовать 4,5 года. Реализация подобного проекта в областной столице — важный шаг в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на Урале", — отмечает замгубернатора региона, директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев.

В декабре застройщик закончил согласовывать параметры проекта, в том числе архитектурно-градостроительный облик будущего объекта, и получил положительное заключение экспертизы.

Проектируемый дом переменной этажности состоит из двух секций, объединенных одноэтажным помещением общественного назначения. Пластика фасадов формируется с помощью применения различных цветовых элементов наружных стен. Проектом предусмотрен закрытый двор и огороженная парковка.

В доме запланировано 226 квартир с современным ремонтом, качественной мебелью и бытовой техникой по стандартам ДОМ.РФ. Если потребуется решить бытовой вопрос, например, вызвать сантехника или электрика, арендатор сможет обратиться к администратору дома. Для жителей будут предусмотрены и дополнительные услуги, например, уборка квартиры.

К числу плюсов также относится доступность арендного дома к городской набережной, развитая инфраструктура и фиксированная арендная плата.

Ввод арендного дома в эксплуатацию планируется уже в четвертом квартале 2025 года.