Количество мест в детсадах Тюмени за 2021 год увеличилось на 4 тысячи

Строители в 2021 году ввели в Тюмени в эксплуатацию 9 детских садов почти на 4 тысячи мест, в текущем и следующем году планируется построить четыре и три детсада отремонтировать, сообщил глав города Руслан Кухарук.

Около 65 тысяч детей тюменцев посещают 66 муниципальных детсадов с филиалами и 51 частный детсад, последние из городского бюджета получают субсидию на частичное возмещение затрат.

Значительно сократит очередность в детские сады строительство новых дошкольных учреждений, а также капремонт зданий под размещение в них детских садов, отметил глава города.

До конца 2023 года планируется построить 4 детсада на 1 548 мест: в Ново-Патрушево в этом году, в следующем - микрорайонах Антипино, Ямальский-2 и Березняковский.

Еще 585 мест, в том числе 485 для малышей до 3 лет, в этом году появится благодаря капремонту дошкольного отделения школы № 89 по ул. Мельничной, 80 и детсада №112 по ул. Волгоградской в 2023-м - детский сад № 78 по ул. Федюнинского.