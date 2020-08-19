Тюменские детсады начинают работать в обычном режиме

С 20 августа муниципальные и частные детсады Тюменской области возвращаются к традиционному формату работы. До этого они функционировали в режиме дежурных групп.

Как сообщил директор областного департамента образования Алексей Райдер, каждый детский сад относительно каждого корпуса должен подать уведомления о возобновлении деятельности и чек-лист о соблюдении всех предписанных Роспотребнадзором требований к безопасности детей за личной подписью руководителя.

"Выход в полный режим — это не полная свобода. Каждое дошкольное учреждение должно создать все условия для безопасного пребывания детей. Это главный приоритет", - подчеркнул Алексей Райдер.

Он также отметил, что в период пандемии крайне важно следить за здоровьем всех членов семьи и не приводить ребенка в детсад или школу, если хотя бы у кого-то из детей или родителей появились симптомы ОРВИ, чтобы не подвергать риску заражения других людей. Важно минимизировать контакты детей с престарелыми людьми и теми, кто находится в группе риска.