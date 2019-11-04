В Тюменском районе выбирают лучшего помощника воспитателя

Конкурс "Лучший помощник оспитателя" стал для Тюменского района традиционным. Его главные задачи – повышение престижа и статуса профессии помощника воспитателя, а также выявление талантливых и творческих работников.

В этом году он проходит четвертый раз, уже известны имена финалисток: Дания Халиуллина, представляющая структурное подразделение Созоновской школы, Алина Агафурова из структурного подразделения Мальковской школы, Наталья Уляшева из структурного подразделения Богандинской школы № 2 и Мария Черепанова из структурного подразделения Переваловской школы.

В отборочном туре, который прошел на днях в Новотарманском детском саду, участницы преодолели четыре этапа. Они рассказали о себе в конкурсе визиток "Здравствуйте, это я!", прошли тестирование по СанПиН "Внимание, Роспотребнадзор!", проявили себя как модели и дизайнеры, представив рабочую форму помощника воспитателя с комментариями по её использованию, и читали стихи собственного сочинения. Участницы продемонстрировали навыки общения с детьми и творческий подход к решению рабочих вопросов.

Финал конкурса состоится 6 ноября. Выбор лучшего помощника воспитателя обещает быть непростым, ведь все четыре финалистки показали высокий уровень профессионального мастерства и творческий подход к любимому делу, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".