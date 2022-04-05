Дорожники залатали ямы на Червишевском тракте

10:10 05 апреля 2022
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На развязке Обход Тюмени - Червишевский тракт выполнили ямочный ремонт асфальтового покрытия. Мера временная, основные работы по обустройству дорожного полотна запланированы на лето, сообщили в ГУС ТО.

Участок дороги имеет высокую интенсивность движения. После зимы средняя полоса сильно изношена, местами отсутствовал верхний слой асфальта, торчала проволока. Специалисты временно восстановили покрытие, чтобы обезопасить движение.

"В этом году планируется капитальный ремонт данного путепровода. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" будут заменены все верхние слои дороги до бетонного основания, выполнены работы по гидроизоляции и ремонту ливневой канализации", - сообщили в ГУС ТО.

Теги: безопасность дорожного движения , нацпроекты , ремонт дорог
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