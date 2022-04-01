Городская дума единогласно проголосовала за меры поддержки бизнеса в Тюмени

Депутаты Тюменской гордумы единогласно поддержали пакет мер, направленный на поддержку бизнеса. Принятое решение позволяет властям авансировать расходы подрядных организаций, чтобы компании могли оперативнее решать вопросы поставки комплектующих, техники, стройматериалов.

Меры направлены на поддержание финансовой стабильности компаний и позволят им исполнить свои обязательства в срок. Принятые депутатами предложения проработаны с учетом обращений представителей бизнес-сообщества, по итогам регулярно проводимых встреч, на которых обсуждаются вопросы благоустройства и дорожного строительства, сообщил глава города.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный отметил, что программа благоустройства дворов, ремонта и реконструкции инженерных коммуникаций, подготовки сетей к работе в осенне-зимний период – важнейшие вопросы, которые администрация Тюмени решает совместно с депутатами, в сложившейся ситуации важно поддержать подрядчиков, чтобы удалось реализовать все планы. "Экономическая ситуация требует импортозамещения, своевременного приобретения материалов в связи с повышением цен. Механизм авансирования позволит привлечь подрядчиков. Депутаты единогласно приняли это решение", – прокомментировал председатель думы.

Евгений Заболотный отметил, что необходимо вести контроль за использованием выделяемых подрядчикам средства, чтобы, получив аванс из городской казны, они направляли деньги исключительно по назначению и не нарушали сроков заключенных договоров. "Проавансировать, обеспечить возможность строителям работать – это одно, но необходим контроль за расходованием бюджетных средств. На это депутаты обратили внимание заказчиков и Счетной палаты", – подчеркнул председатель Гордумы.