Комбинат школьного питания в Тюмени внедряет в столовых подносы по совету известного шеф-повара

Комбинат школьного питания "Центральный" в первом корпусе гимназии № 1 запустил пилотный проект по внедрению секционных подносов для еды. Вместо привычных тарелок некоторые классы увидели на своих столах современные порционные подносы. Такие подносы пока имеются лишь в одной школе, которую обслуживает комбинат, но в дальнейшем планируется их введение и в других образовательных учреждениях города.

Комбинат обслуживает 50 школ - более чем 90% всех школ города Тюмени, сообщили изданию в компании.

"Мы проводили предварительный опрос среди школьников Тюмени и абсолютно все ребята были за такое нововведение в школьных столовых! Как отметил известный шеф-повар Константин Ивлев в одном из выпусков проекта "Шеф в школе" (проводится совместно с Российским движением школьников), такие подносы не дают разбрасывать еду, позволяют концентрироваться только на приеме пищи", - сообщили в ТКШП.

Такой поднос-это только территория ребенка. Все блюда находятся в разных отделах. Это исключает смешивание продуктов.

Подносы произведены в соответствии со всеми требованиями безопасности к детской посуде. Они не бьются, не ломаются, не выскальзывают из рук. Дети отметили, что прием пищи стал удобнее: не приходится тянуться за хлебом и приборами, т.к. всё уже заранее разложено персонально для каждого ученика.

"Наши секционные подносы прошли сертификацию и имеют декларацию соответствия. Протоколы испытаний разрешают использование таких подносов в детском питании. Мы стараемся, чтобы школьное питание соответствовало не только вкусовым запросам детей, но и визуальным", - отметили в Комбинате школьного питания "Центральный".