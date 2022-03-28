Новинки сельхозтехники представят на выставке Тюмень Агро – 2022

Агропромышленная выставка "Тюмень Агро – 2022. Устойчивое развитие АПК" пройдет 31 марта и 1 в выставочном комплексе "Пышминская Долина" в поселке Винзили. Участиниками станут 30 компаний из Тюменской, Свердловской, Омской, Московской, Ростовской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга, Башкирии и Белоруссии.

На выставке будет представлено более 100 единиц современной сельхозтехники и оборудования, в том числе не менее 15 новинок от российских и зарубежных производителей. ЗАО "Тюменьагромаш" представит 6 единиц самоходной техники и в том числе новые зерноуборочный комбайн NOVAS-34 и посевной комплекс SH 10200. В числе новинок организаторы выставки также упоминают трактор "Беларус 3525", обновленные тракторы "Кировец" К-5 и К-7 моделей. Традиционно посетители выставки смогут поучаствовать в тест-драйвах тракторов и другой техники, провести деловые переговоры с поставщиками сельскохозяйственной техники. Заключить выгодные контракты.

Помимо выставки, участникам мероприятия предложат обширную деловую программу: X областная Олимпиада инженерно-технических работников агропромышленного комплекса Тюменской области. Деловой завтрак на тему "Практика внедрения новинок и инноваций сельхозпредприятиями Тюменской области в растениеводстве по итогам сельскохозяйственного сезона 2022 года. Результаты, обмен опытом".

На деловой площадке "Открываем область заново" будут работать секции "Развитие внутреннего туризма", "Кросс-маркетинг — выгодное партнерство в эпоху турбулентности", Нетворкинг "Объединение связей". Также запланированы шесть круглых столов по темам "Цифровая трансформация сельскохозяйственного производства", "Финансовые инструменты для предприятий агропромышленного сектора", "О мерах государственной поддержки в 2022 году", "Непрерывное аграрное образование, как фактор прироста человеческого капитала в региональном АПК", "Обеспечение биологической безопасности животноводства Тюменской области", "Внедрение цифровой экосистемы Nrimble в сельхозорганизации".

Также в рамках выставки пройдет рабочее совещание с руководителями и специалистами органов управления АПК администраций районов "Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Тюменской области в 2022 году".