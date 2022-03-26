Семейный медицинский центр построит ГУ "Медскан" в Тюмени к 2024 году

Инвестпроект стоимостью в 1 млрд рублей планирует реализовать в Тюмени к 2024 году Группа компаний "Медскан". Соглашение о намерениях подписали Губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор АО "Медскан" Андрей Модестов.

В многопрофильном семейном медцентре будут отделения лучевой, эндоскопической, ультразвуковой диагностики, поликлиники для взрослых и детей, дневной и круглосуточный стационар с тремя операционными.

"Мы окажем инвестору всю необходимую поддержку. Уверен, создание в регионе еще одной современной клиники будет способствовать укреплению здоровья и повышению качества жизни наших земляков. Очень важно, что, несмотря на антироссийские санкции, наша страна в целом и Тюменская область в частности остаются привлекательными для добросовестного и ответственного международного бизнеса", - отметил у себя в Telegram-канале Александр Моор, подчеркнув, что власти окажут инвестору всю необходимую поддержку.

К строительству медцентра компания приступит в этом году, а запустит объект в начале 2024-го. Ожидается, что в медцентре будет создано 250 новых рабочих мест, сопроводит проект Инвестиционное агентство Тюменской области, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

В сеть ГК "Медскан" входят 37 клиник в десяти регионах России, а также филиал израильского университетского госпиталя Hadassah Medical Moscow в международном медицинском кластере в Сколково.