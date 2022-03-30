Ремонт соцобъектов в Тюмени идет в плановом режиме

Итоги строительства, капремонта объектов образования, культуры, спорта и молодежной политики в 2021 году и планы на 2022-2023 годы обсудили депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

По данным администрации города, в 2021 году различные ремонтные работы проведены на 38 соцобъектах, в том числе в детсадах № 3 (корп.2) и № 118, в гимназии № 21, Дом Колмагоровых подключен инженерным сетям. Продолжается капремонт зданий и благоустройство дворов детсада № 112 и школы № 89. Муниципалитет в свою собственность приобрел два помещения под детсады в ЖК "Звездный городок" и микрорайоне Тарманы. В планах на 2022-2023 годы - работы в детском саду № 78 по улице Федюнинского, 11б, школах № 62 и № 89, Доме Рубцовой и Доме Брюханова. По десяти объектам сферы образования будет выполнена разработка проектной документации на комплексный капремонт.

Депутат Альбина Селезнева настойчиво просила провести капремонт дома № 1 по улице Медовой, 1, в котором находится Совет ТОС "Рощино", а также обратить внимание на Дом культуры в жилом районе "Тура", где нужно решить вопрос с земельным участком и подготовить сметную документацию. Оба объекта в администрации города обещали взять на контроль

Владимир Гороховцев отметил, что проектирование гимназии № 12 по улице 50 лет Октября затягивается, и из-за этого учреждение может не попасть в график ремонтных работ. Депутату сообщили, что специалисты "Тюмень Водоканала" уже приступили к демонтажу и переносу инженерных сетей.

Николай Моисеев призвал городские власти тщательнее следить за аварийно-восстановительными и строительно-монтажными работами в библиотеке по улице 70 лет Октября, так как объекте были выявлены дополнительные дефекты, что усложнило ситуацию. Подрядчик должен завершить противоаварийные работы в библиотеке до июля нынешнего года, второй этап ремонта запланирован на 2023 год, пояснили в администрации города.

Председатель комиссии по градостроительству и землепользованию Алексей Рагозин отметил, что депутаты держат на постоянном контроле ход работ на соцобъектах в своих избирательных округах. "Строительство и капремонт школ и других социальных объектов набирает обороты и ведется на высоком уровне. Планы очень большие, серьезные деньги выделяются на эти мероприятия. Уверен, что все они будут реализованы без срывов и по графику", - подчеркнул Алексей Рагозин.