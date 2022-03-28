Депутаты гордумы обсудили меры поддержки садоводческих обществ Тюмени

Меры поддержки ведения садоводства и огородничества в 2021 году и планах на 2022 год депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

В городе Тюмени 167 садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ). В 2021 году для нескольких СНТ по Салаирскому тракту было построено 8,65 км дороги, по Тобольскому тракту - 4,5 км. В 2022 году на завершение работ в направлении по Салаирскому тракту заложено 96 млн рублей, по улице Григория Алексеева - около 33 млн рублей. В 2022-23 годах большие работы запланированы по группе товариществ Царево, Большое Царево-1, 2, 3. До октября 2022 года должна быть построена подъездная дорога к "Мелиоратору".

Что касается транспортного сообщения, то в летний период в СНТ действует 52 маршрутов, в зимний - 37. Они выстроены таким образом, чтобы проживающие на территориях горожане могли добраться в центр города утром к началу рабочего дня и так же вернуться вечером домой.

Большой проблемой является электроснабжение СНТ, основная причина этому - изношенность сетей и возросшие объемы потребления ресурса. В собственность СУЭНКО переданы сети 36 СНТ, в 32 продолжаются мероприятия по принятию в собственность, еще по 70 рассматриваются варианты. Россети обслуживают 8 СНТ. На 2022 год работы запланированы по 14 товариществам.

Доступ к газификации имеют лишь 57 СНТ, учитывая особую социальную значимость, администрация города принимает возможные меры для того, чтобы по возможности подключить дома проживающих в СНТ горожан к сети. В 2021 году поступило 36 заявок в "Газпром межрегионгаз Север", по 28 принято положительное решение, по 4 СНТ рассматриваются, по остальным 4 пока отказ.

Депутат Сергей Пыхалов указал на проблему с участком дороги по улице Щербакова, где из-за засыпанной водоотводной траншеи по весне образуется подтопление участков, от лица членов СНТ "Звенящие кедры" попросил отсыпать щебнем дорогу. Представитель администрации города отметил, что вопрос по улице Щербакова на контроле, все подтопляемые места будут обследованы, снег с опасных участков вывезут в ближайшее время. До "Кедров" проезд есть, по дороге в самом СНТ идет речь пока о проектировании.

"Поддержка дачников и тех, кто постоянно проживает на дачных участках, приобретает особую социальную значимость. Уверена, что вопросы газификации, электрификации и противопожарной безопасности - на особом контроле администрации города, и все принятые меры создадут возможность использования земельных участков для работы и отдыха на природе, что является очень востребованным у жителей города", - подытожила обсуждение темы заместитель председателя постоянной комиссии Екатерина Вешкурцева.