В тюменском драмтеатре запускают авторские экскурсии по выставкам местных художников

Несколько авторских экскурсий по экспозициям в Тюменском большом драматическом театре пройдет в мае.

12 и 26 мая в 16 часов ТБДТ откроется для посещения новых выставок и встреч с художниками – авторами экспозиций, которые расположены на 1, 3 и 4 этажах большого и малого зала. Там будут представлены новые работы Александра Кухтерина в "Ощутимом пространстве", выставка "Игра в классику" и большая коллекция копий произведений мирового искусства из фондов голышмановского Дома художника, в том числе шедевров Лувра, музея "Метрополитен", Эрмитажа, Третьяковской галереи, а также выставка монет "Путешествие в детство" от Банка России.

С 26 мая гостей ждут на персональной выставке"Корни земли" заслуженного работника культуры РФ, художника Альфеи Мухаметовой. Она посвящена 80-летию Тюменской области и пятидесятилетию творчества художника. На открытии выставки (24 мая в 17:00) также презентация нового поэтического сборника "Корни Земли", где будут представлены новые стихи, рассказы о становлении художника.

В малом зале ТБДТ в это же время будет работать выставка живописи и графики из фонда Музея пленэрных работ АРТ-Тобольск, созданных во время Всероссийского фестиваля-пленэра, проводимого под руководством администрации Тобольска и тюменского Союза художников России. На 3 этаже – выставка графических работ художника и дизайнера Екатерины Чикиревой "Город. Сплю не сплю".

Подробности на сайте ТБДТ.