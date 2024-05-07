40 разработчиков из Тюмени, Кемерово, Кургана и Петербурга сразились в "Хаканете"

В мультицентре "Контора пароходства" завершился межрегиональный IT-хакатон "ХАКАНЕТ", организованный детским технопарком "Кванториум".

"ХАКАНЕТ" – соревнование среди детей и молодежи для развития интереса к занятиям техническим творчеством и формирования среды, обеспечивающей развитие интеллектуального потенциала.

В этом году хакатон проводился в четвертый раз, более 40 участников из Тюмени, Кемерово, Кургана и Санкт-Петербурга соревновались по двум направлениям:

- Веб-разработка;

- VR/AR.

После открытия соревнования ребята получили задания и приступили к разработкам. В течение двух дней работая в команде, участники воплощали свои идеи в готовые проекты, которые впоследствии презентовали жюри. Победителем в направлении "Веб-разработка" стала команда Syntax_error: Влад Сошников, Никита Тюшняков и Вика Мосеева.

В направлении VR/AR победу одержала команда NVGames: Виктор Лихачёв, Никита Паклев и Владислав Подшивалов.

"Мы стали свидетелями невероятного погружения в мир IT и инноваций! Поздравляем победителей, это было очень сложно, ведь для таких крутых проектов времени на работу у ребят было совсем мало", – подвел итоги руководитель детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов.

Деятельность детского технопарка "Кванториум" реализуется в рамках национального проекта "Образование".