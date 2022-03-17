Более миллиона рублей и 5 тонн благотворительного груза собрали волонтёры-нефтепроводчики в помощь жителям Донбасса

Масштабная гуманитарная акция стартовала в коллективе АО "Транснефть-Сибирь" после объявления об эвакуации людей из Луганской и Донецкой народных республик в Российскую Федерацию.

С инициативой помочь тем, кто в этом остро нуждается, выступили добровольцы предприятия в Тюмени. Волонтеры самостоятельно собирают средства и приобретают самое необходимое: предметы гигиены, бытовую химию, постельные принадлежности, одежду, продукты долгосрочного хранения, канцелярские и школьные принадлежности для детей, игрушки. Отправка гуманитарной помощи организована через региональные центры приёма помощи.

В итоге география добровольческой гуманитарной акции охватила все муниципальные образования, где работает акционерное общество. Участие в масштабном гуманитарном мероприятии приняли сотрудники Урайского, Тюменского, Тобольского, Ноябрьского, Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов и других подразделений нефтепроводной компании. Общими усилиями волонтерам удалось собрать больше миллиона рублей и свыше 5 тонн благотворительного груза. Все собранные средства и приобретенные вещи переданы в пункты сбора, организованные на территории Тюменской области, Югры, Ямала, Свердловской, Курганской, Томской областей.