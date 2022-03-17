Wildberries планирует создать в Тюменской области 5 тысяч новых рабочих мест

Крупный логистический комплекс Wildberries планирует возвести в Тюмени к 2024 году, на нем будет создано около 5 тысяч рабочих мест, инвестиции в объект составят около 8 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Моор.

"В Тюменской области появится крупный логистический комплекс международного уровня. Соглашение о намерениях строительства Центра обеспечения торговли мы подписали с компанией "Вайлдберриз". В проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате будет создано пять тысяч новых рабочих мест. Правительство области окажет всю необходимую консультационную помощь", - заявил губернатор.

"Вайлдберриз" — это крупная международная интернет-площадка, где продается буквально все: от одежды и обуви до электроники и товаров для дома. Тюменская область заинтересована в сотрудничестве с такими компаниями, подчеркнул глава региона.

В департаменте инвестполитики сообщили, что к реализации проекта компания намерена приступить в 2023 году.