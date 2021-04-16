SIM-карты МегаФона появились на OZON и Wildberries

Фото: ПАО «МегаФон»

Жители Тюменской области теперь могут заказать SIM-карту МегаФона в крупнейших интернет-магазинах. Активировать ее клиент может сам за 5-10 минут. Для этого нужно зайти на сайт Госуслуг или в мобильное приложение оператора, выбрать тариф, сфотографировать нужные страницы паспорта, сделать селфи и ввести адрес регистрации. Приложение с помощью биометрических методов аутентификации распознает лицо нового абонента и подтвердит подлинность документа.

"В Тюменской области насчитывается свыше 700 пунктов, где можно приобрести наши SIM-карты. В продуктовых магазинах, крупных торговых сетях и на автозаправках. Теперь этот список пополнился популярными онлайн-гипермаркетами, где покупатели могут заказать товары из разных категорий и добавить к ним телеком-продукты", - рассказал директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.

SIM-карты с саморегистрацией появились во время пандемии. Для безопасности абонентов МегаФон предложил подключать услуги связи без посещения салона. Со временем такой способ полюбился тюменцам, и они стали все чаще приобретать их в магазинах у дома, а также в сетевых гипермаркетах– "М-Видео", "Эльдорадо", "Детский Мир", "DNS" и на почте России.