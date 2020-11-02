Тюменские предприниматели осваивают Wildberries

В связи с пандемией и введенными и действующими в первой половине года ограничениями в работе предприятий торговли, в России стали более востребованными онлайн-магазины. В частности, Wildberries отмечает существенный рост онлайн-продаж товаров, в том числе отечественного производства на 114%. Самыми популярными товарами из России у жителей нашей страны стали одежда, бьюти-товары, продукты питания, книги и товары для дома.

Лидируют по продажам предприниматели из Московского региона (за 9 месяцев - 197,6 млрд руб., +99% год к году) и Санкт-Петербурга (21,1 млрд руб., +78%).

Самыми крупными региональными продавцами стали предприниматели из Ивановской (5,1 млрд руб., +276%), Новосибирской (3,8 млрд руб., +34%), Нижегородской (3,5 млрд руб., +122%), Ростовской (3,4 млрд руб., +188%) и Свердловской (2,7 млрд руб., +301%) областей, а также из Краснодарского края (1,8 млрд руб., +345%) и Татарстана (1,3 млрд руб., +380%).

Наиболее динамичными темпами с начала года росли продажи предпринимателей и производителей Амурской, Вологодской и Липецкой областей, а также Приморского края и Башкирии. Активнее всего онлайн-продажи запускали предприниматели из Бурятии (число поставщиков выросло в 8 раз) и Карелия (в 4 раза), а также из Тюменской (в 5 раз), Калининградской и Астраханской (в 4 раз) областей, сообщил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Тюменские предприниматели через электронную площадку продают ремни и обложки для документов из кожи, а также серьги ручной работы из керамики с глазурью. Продавцы из Бурятии реализуют теплую верхнюю одежду и головные уборы с авторскими надписями и принтами. Предприниматели из Карелии — бижутерию и аксессуары для волос из натуральной древесины. Продавцы из Калининградской области предлагают россиянам через Wildberries уходовую косметику из природных ингредиентов, а из Астраханской — наборы для вышивки, алмазные мозаики и декор для одежды, сообщает пресс-служба компании.