Как перевести родным деньги за границу или получить перевод из-за рубежа?

12:12 15 марта 2022
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Для переводов за рубеж можно открыть кобейджинговую карту "Мир" или использовать системы переводов "Вестерн Юнион" и "Золотая Корона". Также деньги можно отправлять со счетов банков, которые не отключили от международной системы банковских переводов SWIFT, сообщается в tg-канале Национальные проекты России.

Решить проблему перевода средств также можно с помощью родственников или знакомых в нейтральной стране, которая не объявляла санкции РФ, и перевести деньги через них.

Отправлять можно до 5 тысяч долларов в месяц. Ограничение ввели, чтобы валюта оставалась в стране и её отток не оказывал дополнительного давления на курс рубля.

Теги: банковские операции , деньги
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