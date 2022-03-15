Как перевести родным деньги за границу или получить перевод из-за рубежа?

Для переводов за рубеж можно открыть кобейджинговую карту "Мир" или использовать системы переводов "Вестерн Юнион" и "Золотая Корона". Также деньги можно отправлять со счетов банков, которые не отключили от международной системы банковских переводов SWIFT, сообщается в tg-канале Национальные проекты России.

Решить проблему перевода средств также можно с помощью родственников или знакомых в нейтральной стране, которая не объявляла санкции РФ, и перевести деньги через них.

Отправлять можно до 5 тысяч долларов в месяц. Ограничение ввели, чтобы валюта оставалась в стране и её отток не оказывал дополнительного давления на курс рубля.