Жители Тюменской области стали на четверть реже снимать наличные

Жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО продолжают активно использовать удаленные сервисы, оплачивать товары и услуги дистанционно. За I квартал 2021 года они совершили 140 млн операций в интернете, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее. Их сумма составила 463 млрд рублей, превысив показатель прошлого года более чем в пять раз.

Держатели платежных карт стали чаще использовать их для безналичной оплаты товаров и услуг: количество таких операций выросло на 13%, в то время как снимать наличные деньги жители тюменского региона стали на четверть реже. Это объясняется удобством безналичных расчетов, распространением технологий бесконтактной оплаты, различными программами лояльности банков (кэшбэк, бонусы, мили), а также развитой инфраструктурой обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона превысило 100 тысяч штук.