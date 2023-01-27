Большинство россиян не готово расстаться с наличными деньгами

Желающих отказаться от наличных денег за два года стало меньше на четверть, полностью перейти на безналичный расчёт согласны лишь 13% респондентов, участвовавших в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

78% россиян не хотели бы полностью отказаться от наличных денег. Только 13% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных. Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (85%) и россияне с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (81%). Реже всего наличные нужны россиянам моложе 34 лет (56%).

С 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18 до 13%. Похожую ситуацию SuperJob фиксировал в пандемию: перейти на цифровые расчеты были готовы лишь 12%, основные опасения — финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов.

В опросе SuperJob приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.