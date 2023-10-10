Банк России обновил банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей

Презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей состоится в полдень 16 октября, по этому случаю Банк России проведет пресс-конференцию, в ней примут участие зампредседателя банка Сергей Белов и гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Трансляция будет доступна на официальных страницах Банка России в соцсетях и на сайте МИА "Россия сегодня".