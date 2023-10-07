Банкноту 250 миллионов рублей показали тюменцам

Банк России показал тюменцам оригинал банкноты номиналом 250 млн рублей, выпущенной Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республикой в 1924 году, и копию банкноты номиналом в один миллиард рублей того же эмитента.

Банкноты различных эпох горожанам продемонстрировали в рамках Дня открытых дверей, который прошел 30 сентября в Отделении Банка России по Тюменской области. Гости узнали интересные факты из истории денег.

По словам экскурсовода Сергея Мирошина, в период Первой мировой войны в России появились бумажные копейки, в обиходе марки-деньги называли "мотыльками", так как они с легкостью "разлетались" на торговых площадях и рынках.

Гости увидели стилизованный кабинет управляющего банком конца XIX века, а также имели возможность пересчитать банкноты и монеты своими руками, определить признаки подлинности денег на специальном оборудовании. Специалисты Банка России рассказали, как упаковываются и утилизируются деньги, сообщает Тюменская область сегодня.