Более 160 тысяч бюджетников пользуются зарплатными картами Запсибкомбанка

Запсибкомбанк пользуется заслуженным доверием со стороны государственных предприятий — банк обслуживает более 1 600 бюджетных организаций, число которых постоянно растет.

Среди преимуществ банка: уникальная программа лояльности "БОНУСЫ", по которой можно оплачивать до 99% стоимости покупок практически в любой точке мира в рамках выбранных категорий; дисконтная программа "Наш покупатель", с помощью которой можно получать скидки, рассчитываясь по банковской карте; бесплатное подключение к системе "Интернет-Банк" для физических лиц, в которой каждый сможет оплатить мобильную связь, коммунальные услуги и осуществить любые банковские операции. А также - сниженные ставки по потребительским и ипотечным кредитам для обладателей зарплатных карт.

"Более 160 тысяч сотрудников бюджетных организаций получают зарплату на карты Запсибкомбанка — они выбрали наш банк, как надежный и устойчивый финансовый институт. И мы стремимся максимально соответствовать их ожиданиям, предлагаем наиболее выгодные условия и уникальные возможности, становимся еще ближе к клиенту", - отметил директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.