Третий чартер Москва-Тюмень туроператоры запустят в конце апреля

Третий этап чартерной программы "Москва - Тюменская область" стартует 29 апреля и продолжится все майские праздники, сообщает информцентр регионального правительства.

Для гостей Тюменской области представлены четыре пакетных тура по 5 дней/4 ночи. Брендовые маршруты, топовые экскурсии, термальные источники и красота Тобольска. Программы размещены на visittyumen.ru и у туроператора FUN&SUN (бывший TUI).

Отмечается, что в 2021 году по чартерной программе регион посетили около 500 человек: в первом этапе регион принял 308 туристов (5 бортов), второй этап пришелся на новогодние праздники — еще 177 человек (3 борта).