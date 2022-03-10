Третий чартер Москва-Тюмень туроператоры запустят в конце апреля

16:39 10 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Третий этап чартерной программы "Москва - Тюменская область" стартует 29 апреля и продолжится все майские праздники, сообщает информцентр регионального правительства.

Для гостей Тюменской области представлены четыре пакетных тура по 5 дней/4 ночи. Брендовые маршруты, топовые экскурсии, термальные источники и красота Тобольска. Программы размещены на visittyumen.ru и у туроператора FUN&SUN (бывший TUI).

Отмечается, что в 2021 году по чартерной программе регион посетили около 500 человек: в первом этапе регион принял 308 туристов (5 бортов), второй этап пришелся на новогодние праздники — еще 177 человек (3 борта).

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022