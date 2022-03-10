Тюменские власти заявили, что сахара хватит всем

"Сахара хватит всем. В России производится до 6 млн тонн сахара в год. Эти объемы полностью покрывают внутреннее потребление", - сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова отметила, что за текущую неделю в департамент поступает большое количество обращений от населения по вопросам наличия или отсутствия сахара в магазинах региона.

"Сегодня фиксируется ажиотажный спрос на сахар со стороны населения. Это обусловлено тем. что в течение трёх дней, с 1 по 3 марта заводы-производители сахара в нашей стране перестраивали системы поставок товара в оптовое звено. К концу недели ситуация стабилизировалась, но среди населения спрос на сахар продолжает расти", - отметила Трофимова.

Она отметила, что с поставками сахара проблем нет, в стране его производится достаточно, так что скупать товар и тем искусственно создавать его дефицит, не нужно. "Ситуация находится на контроле исполнительных органов власти региона, федеральных ведомств и ежедневно анализируется", - подчеркнула Мария Трофимова.