В Тюменской области из-за тумана столкнулись 16 автомобилей

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Утром 9 марта в районе моста через Туру у поселка Яр столкнулись 16 автомобилей, пострадавших нет, предварительная причина - туман из-за испарений от горячего источника, пишет "Тюменская область сегодня".

В каждом направлении столкнулось по 8 машин. На месте массового ДТП три наряда ДПС оперативно освобождали проезжую часть от стоящих автомобилей и обеспечивали беспрепятственный проезд по тракту для другого транспорта, сообщили в ГИБДД. В МЧС отметили, что в мероприятиях по ликвидации последствий аварии было задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда.