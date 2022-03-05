Ряд аэропортов юга и центральной части России остаются закрытыми до 14 марта

Росавиация до 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.



"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Указанные аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов", - следует из сообщения Росавиации.

Авиасообщение с Калининградом осуществляется по расписанию. Для полетов российские авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.