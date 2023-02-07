Тобольский аэропорт получил статус международной гавани

Аэропорт Ремезов внесен перечне аэропортов федерального значения теперь указан как международный, распоряжение Правительства от 4 февраля опубликовано 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

"Открыть аэропорт Тобольск (Ремезов) для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации", - следует из текста документа.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.

Первый пассажирский рейс "Ремезов" принял 24 сентября 2021 года, регулярные рейсы началась с 16 октября начались регулярные рейсы. По данным сайта аэропорта, полеты из Тобольска осуществляются по 9 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Омск, Сургут, Нижнекамск и Красноярск.