В Волгоград из Тюмени можно будет летать без пересадок с января 2024 года

17:30 12 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/tjmtyumen

Авиакомпания Red Wings с 15 января 2024 года приступает к выполнению полетов из аэропорта Тюмени в Волгоград, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. 

Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ100 с частотой один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Тюмени - 18:05, прибытие в Волгоград - 18:55, время в пути - 2 часа 50 минут ( указано местное время для каждого аэропорта).

Теги: Волгоград , Росавиация
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023