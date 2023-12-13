В Волгоград из Тюмени можно будет летать без пересадок с января 2024 года

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Авиакомпания Red Wings с 15 января 2024 года приступает к выполнению полетов из аэропорта Тюмени в Волгоград, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ100 с частотой один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Тюмени - 18:05, прибытие в Волгоград - 18:55, время в пути - 2 часа 50 минут ( указано местное время для каждого аэропорта).