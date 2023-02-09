Моор поздравил тюменцев с Днем гражданской авиации

Губернатор поздравил работников и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником, а всех тюменцев со 100-летием отечественной гражданской авиации:

Эта отрасль дала импульс развитию экономики. Воздушный транспорт связал регионы нашей большой страны, обеспечил транспортную доступность для людей. В истории Тюменской области авиация играет существенную роль. В том числе благодаря ее специалистам в кратчайшие сроки реализован масштабный проект по освоению Западной Сибири. В этот праздничный день слова признательности ветеранам за вклад в социальное и экономическое развитие Тюменской области и страны.

Глава региона отметил, в регионе планомерно совершенствуется авиационная инфраструктура. Растет пассажиропоток в воздушных гаванях Тобольска и Тюмени. Накануне Дня гражданской авиации аэропорт Ремезов получил статус международного, а в Рощино реализуются дальнейшие проекты по расширению аэровокзального комплекса, увеличению пропускной способности и повышению стандартов качества обслуживания пассажиров.

Александр Моор пожелал всем специалистам гражданской авиации успешно продолжать эстафету славных дел старшего поколения авиаторов.