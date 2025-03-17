В ЮТэйре заявили об увеличении рейсов на курорты из Тюмени

С 30 марта АК "ЮТэйр" переходит на весенне-летнее расписание и будем выполнять полеты из Тюмени по 24 направлениям: 18 — внутрироссийских и 6 — международных, сообщает пресс-слжуба компании.

Программу полетов на курорты в преддверии лета увеличат: в Сочи — до 8 раз в неделю, в Минеральные Воды — до 2 раз в неделю.

С 29 апреля начнутся рейсы в Анталью — 1 раз в неделю, а с июня — 2 раза.

Кроме того, увеличится частота полетов в Баку, Ереван и Ташкент до двух раз в неделю. Рейсы в Дубай продолжим выполнять до 30 мая — дважды в неделю.