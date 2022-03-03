Самостоятельным переселенцам с Донбасса выдадут матпомощь

18:07 03 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области начался прием заявлений от самостоятельно прибывших в регион жителей ДНР и ЛНР на получение единовременной выплаты, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Тюмени подать заявление можно в Центре обеспечения мер социальной поддержки по адресу: ул. Пермякова, 24/2. Часы работы: пн-чт 8:45-18:00, пт 9:00-17:00, сб,вс – выходные.

В других муниципалитетах региона с заявлением необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту размещения. Консультации – по Единому социальному телефону (3452) 6-8888-6.

Все полученные заявления на единовременную материальную помощь направляются в Министерство труда и социального развития Ростовской области для осуществления выплаты.

Материальная помощь предоставляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением  Правительства Ростовской области от 19 февраля 2022 г. № 75.

 

Теги: выплаты , Донбасс , помощь
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022