Самостоятельным переселенцам с Донбасса выдадут матпомощь

В Тюменской области начался прием заявлений от самостоятельно прибывших в регион жителей ДНР и ЛНР на получение единовременной выплаты, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Тюмени подать заявление можно в Центре обеспечения мер социальной поддержки по адресу: ул. Пермякова, 24/2. Часы работы: пн-чт 8:45-18:00, пт 9:00-17:00, сб,вс – выходные.

В других муниципалитетах региона с заявлением необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту размещения. Консультации – по Единому социальному телефону (3452) 6-8888-6.

Все полученные заявления на единовременную материальную помощь направляются в Министерство труда и социального развития Ростовской области для осуществления выплаты.

Материальная помощь предоставляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 19 февраля 2022 г. № 75.