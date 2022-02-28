Ростуризм опубликовал памятку для россиян, желающих вернуться домой из-за границы

Памятку для граждан России в связи с частичным закрытием воздушного пространства подготовил и опубликовал Ростуризм.
Желающим вернуться домой из-за границы гражданам РФ советуют держать связь с туроператором или перевозчиком и обязательно зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" МИД России.
"Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведётся Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объёмов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить домой, при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу", - отмечается в сообщении Федерального агентства по туризму.
Сообщить о себе и возникшей проблеме можно по одному из бесплатных каналов связи: круглосуточная горячая линия МИД +7 495 659 45 45, почта МИД - dskc@mid.ru.
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