Utair приостанавливает полеты в восемь южных городов России

В связи с решением Росавиации об ограничении полетов на юге России Utair временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах - в зависимости от места покупки билета.

Ранее Росавиация в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России ограничила.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.