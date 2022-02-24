Utair приостанавливает полеты в восемь южных городов России

В связи с решением Росавиации об ограничении полетов на юге России Utair временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах - в зависимости от места покупки билета.
Ранее Росавиация в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России ограничила.
Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.
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