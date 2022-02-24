Такси DiDi уезжает из Тюмени в Латинскую Америку

Сервис такси DiDi с 4 марта заканчивает свою работу в Тюмени, как, впрочем, и во всей России.

На официальном сайте сервиса отмечается, что "из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане".

В начале недели об этом были проинформированы водители, партнеры и пассажиры, которым разосланы письма со словами признательности. DiDi продолжит фокусировать усилия и инвестиции на развитии устойчивого присутствия в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

В России компания проработала около полутора лет, целью присутствия было "делать ежедневную жизнь проще и удобнее, предоставляя высококачественные, но при этом доступные технологичные сервисы горожанам, а также лучшие в своем классе возможности заработка для водителей и партнеров".

В интервью интернет-изданию NewsProm.Ru представитель Ассоциации пассажирских перевозчиков в Тюменской области Сергей Шеридан отметил, что на жизни тюменцев прекращение работы такси DiDi никак не скажется: "У нас есть свои тюменские службы заказа такси, которые выдержали демпинговую конкуренцию, сохранили и парк, и качество. А освободившееся водители найдут своё применение у других агрегаторов. Снижения уровня демпинговой конкуренции не произойдёт, и цены не вырастут".

Фото - официальный сайт сервиса DiDi