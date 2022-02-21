Utair с апреля начнет осуществлять полеты в Казахстан из Тюмени

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Со 2 апреля Utair запускает рейс по новому направлению Тюмень — Петропавловск (Казахстан), сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Из Тюменской области довольно большой пассажиропоток в Казахстан, и прямой рейс востребован. При необходимости мы увеличим частоты и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Полеты будут выполняться по субботам на самолете ATR 72 вместимостью 70 человек. Вылет из Тюмени в 09:10, из Петропавловска — в 12:30.