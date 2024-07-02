В ЮТэйре расширили программу полетов в Ташкент из Тюмени и Уфы

Авиакомпания "ЮТэйр" расширила программу полетов в Ташкент из Тюмени и Уфы до двух раз в неделю - рейсы теперь выполняются по понедельникам и четвергам, сообщает пресс-служба АК.
Вылеты из Тюмени в 07:20 и 07:50, из Ташкента — в 20:50 и 21:10. Вылеты из Уфы в 16:50 и 17:05, из Ташкента — в 11:40 и 12:00.
"Узбекистан — важное туристическое направление для наших пассажиров. К летнему сезону мы увеличили число рейсов не только в столицу — Ташкент, но и расширили программу полетов в Самарканд и Фергану", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.
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