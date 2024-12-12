С января ЮТэйр начнет летать в Советский из Тюмени

16:06 12 декабря 2024
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С 3 января 2025 года Utair запускает регулярные рейсы по маршруту Тюмень — Советский. Полеты будут выполняться на комфортабельных лайнерах ATR 72 два раза в неделю — по понедельникам и пятницам, сообщили в пресс-слжубе компании.

Вылет из Тюмени — в 09:30, из Советского — в 12:15. Время в пути — 2 часа.  

В Новом году Utair продолжит развивать транспортную доступность Ханты-Мансийского автономного округа и уже с первых чисел января запустит рейсы по еще одному новому маршруту — Когалым — Тюмень. 

Всего до конца осенне-зимнего сезона запланированы полеты по 58 направлениям из городов Югры. 

Таким образом, в 2025 году прямыми рейсами из Тюмени можно улететь в такие города Югры, как Ханты-Мансийск, Сургут, Белоярский, Березово, Игрим, Когалым, Нижневартовск, Нягань, Советский и Урай.

Теги: полеты , ХМАО-Югра , ЮТэйр
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