С января ЮТэйр начнет летать в Советский из Тюмени

С 3 января 2025 года Utair запускает регулярные рейсы по маршруту Тюмень — Советский. Полеты будут выполняться на комфортабельных лайнерах ATR 72 два раза в неделю — по понедельникам и пятницам, сообщили в пресс-слжубе компании.

Вылет из Тюмени — в 09:30, из Советского — в 12:15. Время в пути — 2 часа.

В Новом году Utair продолжит развивать транспортную доступность Ханты-Мансийского автономного округа и уже с первых чисел января запустит рейсы по еще одному новому маршруту — Когалым — Тюмень.

Всего до конца осенне-зимнего сезона запланированы полеты по 58 направлениям из городов Югры.

Таким образом, в 2025 году прямыми рейсами из Тюмени можно улететь в такие города Югры, как Ханты-Мансийск, Сургут, Белоярский, Березово, Игрим, Когалым, Нижневартовск, Нягань, Советский и Урай.