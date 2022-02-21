Второй участок Тюмени определен для застройки с применением средств инфраструктурных облигаций

Земельный участок на Московском тракте площадью 109 га выбран для застройки жильем с применением средств инфраструктурных облигаций. Он расположен справа от трассы между объездной и дачным кооперативом. Предполагается, что к 2032 году на этом месте строители введут в эксплуатацию около 720 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Общий бюджет проекта - не менее 36 млрд рублей, 750 млн из этой суммы потребуется на строительство коммунальных сетей, дорог и спортивного комплекса.

"Реализацией проекта займётся ООО "ТюменьСтройПроект", которое прошло процедуру отбора. В ближайшие месяцы застройщик совместно с ДОМ.РФ, АО Банк "ДОМ.РФ" и областными структурами должен разработать финансовую модель реализации проекта жилищного строительства. Средства на возведение инфраструктуры выделяются застройщику по льготной ставке под гарантии региона", - сообщает пресс-служба ГУС.

Начальник Главного управления строительства Павел Перевалов:

Строительство инфраструктуры — это одна из самых затратных статей на стадии начала проекта, поэтому регион старается помочь строительным компаниям снизить собственные расходы именно в этот период. Средства, выделяемые за счёт выпуска инфраструктурных облигаций, позволяют сделать это максимально выгодно.

Участок на Московском тракту - второй участок, на который область получит средства инфраструктурных облигаций. Первый участок находится в микрорайоне Плеханово. На площади в 51 га там уже возводится жилой комплекс. На обустройство инфраструктуры компания получила заем более 600 миллионов рублей под 3,5 % годовых.