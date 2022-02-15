Тюменские депутаты считают, что система финансирования через сертификаты повышает качество допобразования

Фото из архива редакции

С 2019 года в Тюмени развивается персонифицированная система финансирования дополнительного образования. Она предусматривает выделение бюджетных средств для кружков и секций, востребованных у тюменских детей. Итоги ее реализации за прошлый год обсудили на заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы.

Поначалу сертификатом на обучение в учреждениях дополнительного образования могли воспользоваться первоклассники. С осени 2021 года им вправе воспользоваться дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет.

Исполняющая обязанности директора департамента по спорту и молодежной политике администрации города Светлана Субботина сообщила, что услуги дополнительного образования в городе предоставляют 125 муниципальных организаций. Юные тюменцы могут выбрать понравившиеся программы из более 2800 художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, естественно-научной и туристско-краеведческой направленности.

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, насколько эффективна система персонифицированного финансирования дополнительного образования ребят. Отвечая на вопрос, представитель администрации подчеркнула, что благодаря программе юные тюменцы достигают высоких результатов – получают медали, дипломы, становятся лауреатами различных конкурсов. "Количество одаренных ребят в нашем городе - очень большое. К тому же, дети социализируются, приобретают первый профессиональный опыт, в дальнейшем им будет легче ориентироваться при выборе специальности", – считает Светлана Субботина.

Подводя итоги обсуждения, председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко отметила, что проделана огромная работа.

"Количество детей – участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования из года в год увеличивается. Программа способствует стимулированию интереса к знаниям, раннему выявлению детской одаренности, профилактике асоциального поведения у ребят. Около 40% дополнительных программ помимо теоретической составляющей имеют практическую направленность, что очень важно для профориентации и формирования первых навыков", – сказала Елена Бойко.