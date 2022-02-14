Тюменская область вошла в первую двадцатку рейтинга российских регионов по качеству жизни

Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2021 составили в РИА Новости, Тюменская область по итогам минувшего года в нем на 16-й строчке. В тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

"Десятый по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный экспертами РИА Новости, строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их базе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов", - комментирует результаты исследования РИА Новости.

Из шести регионов Уральского федерального округа больше всех баллов — 62,002 — набрала Югра, она на 8 месте в рейтинге. Чуть хуже результат Свердловской области — 59,037 и 13 место. Ямал с 58,483 балла с 11 места в 2020 году сдвинулся по итогам прошлого года на 15 место. Тюменская область тоже подвинулась с 14 на 16 место, набрав при этом 57,739 балла (прежде было 56,780). Хуже всех в УрФО результат у Курганской области — с 33,109 балла она на 77 месте, Челябинск, набравший 53,801 балла, на 25 строчке рейтинга, как и год назад.