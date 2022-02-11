В Тюмени продолжается работа по развитию ливневой канализации

На 1 января 2022 года общая протяженность дорог в Тюмени составляет 1137,3 км, из них 449,4 км обеспечены ливневой системой водоотведения закрытого и открытого типа (39,5%). Благодаря комплексу выполненных работ в 2021 году этот показатель увеличился на 3,9%. Об основных параметрах развития ливневой системы водоотведения на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству в Тюменской городской думе депутатам сообщил глава Восточного административного округа Александр Сухомяткин.

По итогам выполнения работ в 2021 году протяженность ливневой канализации закрытого типа в городе увеличилась на 34,9 км, или 17, 3%, в том числе 7 км — в рамках строительства дорог, 2 км — при благоустройстве территорий, 25,9 км составили бесхозяйные сети, принятые в муниципальную собственность. Протяженность ливневой канализации открытого типа увеличилась на 4,17 км (2%): 3,7 км — в рамках строительства, 0,33 — благоустройства территорий, 014% в рамках капитального ремонта. Количество дренажных колодцев на территории городе увеличилось на 204 (36,6%) и составило 557 единиц, в том числе 198 при благоустройстве территорий и 6 — в рамках отдельных муниципальных контрактов.

Депутат Владимир Гороховцев поинтересовался, какие объемы работ в 2021 году были выполнены по решению проблем водоотведения в районе Лесобазы и что запланировано на 2022 год. Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин пояснил, что на указанной территории строительство ливневой канализации осуществляется в рамках развития улично-дорожной сети, мероприятии там определенные спланированы, спроектированы, но 2022 год не запланированы в городском бюджете. "В прошлом году был завершен большой комплекс работ по строительству ливневки на улицах Лесопарковая, Вересковой, Мебельщиков, Казачьи луга. Есть острый вопрос по улице Западносибирской, работы по этому объекту рассматриваются в перспективе 2023 года, а пока ситуация на постоянном контроле, при необходимости проводится откачка", — пояснил Сорокин.

Комментируя итоги заседания, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов напомнил, что к 2040 году ливневая канализация должна стать частью общесплавной системы канализации города: после дополнительной очистки сточные воды из дорожных ливневок будут попадать в систему бытовой канализации, для этого предстоит построить 16 локальных очистных сооружений и коллекторную систему протяженностью 20 км.

"По итогам 2021 году запланированные работы выполнены. Есть замечания к подрядчикам, ряд организаций оштрафованы. В 2022 году работа продолжится. Задача на перспективу — обеспечить максимальное количество дорог ливневой канализацией. С учетом интенсивного развития Тюмени к 2040 году мы должны выйти на показатель 80%", — резюмировал Дмитрий Антипов.