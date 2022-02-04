Дмитрий Антипов: для раздельного сбора мусора людям нужен экономический стимул

Стимулом для раздельного сбора мусора должны стать не только экологические мотивы, но и понятная людям экономическая выгода, уверен председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Дмитрий Антипов.

Депутат отметил, что за три года работы мусоросортировочного завода в Тюмени добились 40-процентной переработки вторичного сырья из общей массы твердых бытовых отходов. Металл, стекло, пластик и бумага отправляются на вторичную переработку, но еще много вопросов со сложными и опасными бытовыми отходами, такие как отработанные элементы питания. Большинство горожан просто выбрасывает батарейки в мусорный контейнер, а поскольку региональный оператор данный класс отходов не сортирует, они попадают на полигон.

Отчасти эту проблему может решить раздельный сбор мусора, пилотный проект в Тюмени запущен в декабре 2021 года. Контейнеры установили в том числе в школах. "Потребуется время, чтобы дети привыкли сортировать отходы, но экологическую культуру воспитывать необходимо вообще с дошкольного возраста. Думаю, стопроцентного эффекта мы не увидим даже в бюджетных организациях и торговых центрах. Но проект позволит увидеть недочеты процесса и решить, как более грамотно организовать работу", - считает Антипов.

Депутат уверен, что для в данном вопросе необходим экономический стимул.

"Очень важно помнить о вреде для экологии и судьбе наших потомков, но если человек получит что-то взамен здесь и сейчас, это будет гораздо эффективнее. В чем может заключаться выгода для жителей? В стоимости услуг. Сейчас в тариф заложена работа регионального оператора по сортировке отходов, но если горожане начнут самостоятельно заниматься раздельным сбором мусора, качество вторсырья улучшится, а значит, его можно дороже продать, то логично, что тариф должен снизиться. Нет ничего эффективнее, чем стимулирование рублем", - отметил Дмитрий Антипов.