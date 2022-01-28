52 уголовных дела о невыплате зарплаты возбуждено в Тюменской области в 2021 году

В пролом году в отношении работодателей, которые умышленно не платили работникам зарплату, следователи возбудили 52 уголовных дела, из них 20 по материалам прокурорских проверок, сообщили в облпрокуратуре.

По итогам расследования направлено в суд 18 уголовных дел с обвинительными заключениями. Производство предварительного следствия по 26 уголовным делам прекращено в связи с полным погашением работодателями задолженности по заработной плате.

В результате принятых совместно с правоохранительными органами мер по активизации работы по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, в ходе следствия удалось обеспечить добровольное погашение задолженности по заработной плате на сумму 72 млн рублей.