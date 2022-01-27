Мостострой-11 приступил к возведению путепровода в Ялуторовске

Фото - https://www.instagram.com/aleksandr__moor

Строительство будущего путепровода через Транссиб началось в Ялуторовске. Мостовики приступили к бурению и бетонированию свай, сообщил губернатор Тюменской облаcти Александр Моор в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что этот объект очень важен для города:

Железная дорога "Москва – Владивосток" делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд. Эту проблему поднимали на сходах граждан. Мы не раз обсуждали необходимость прямого непрерывного транспортного сообщения, когда я был в Ялуторовске с рабочими поездками. Вопросы по путепроводу присылали на прямую линию.

Протяженность путепровода составит более 2,1 км, объект будет возведен в рамках региональной программы "Развитие транспортной инфраструктуры".

Ранее в компании "Мостострой-11", которая будет строить путепровод, сообщили, что по условиям контракта работы на объекте должны завершиться осенью 2023 года. Согласно проекту, сложная траектория оси путепровода обеспечит беспрепятственный проезд между улицами Новикова и Комсомольской, расположенными по разные стороны Транссиба. Плавное движение транспорта по проезжей части и необходимая высота искусственного сооружения для пропуска поездов будут достигнуты за счет возведения массивной насыпи, удерживаемой тремя протяженными подпорными стенами.