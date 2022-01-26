ЗАГСы Тюменской области в 2021 году зарегистрировали рождение 18 713 детей

В 2021 году органами ЗАГС Тюменской области зарегистрировано 18 713 новорожденных: 9113 девочек и 9600 мальчиков, сообщает управление ЗАГС Тюменской области.

В регионе зафиксировано рождение 206 двоен: 90 пар - девочки, 62 - мальчики и 54 - мальчики и девочки. Больше всего девочек-двойняшек родилось в Тюмени – 70 пар, в Тобольске – 5, Ишиме – 4, Тюменском, Ярковском районах - по 2, в Ялуторовске, Заводоуковске, Абатском, Бердюжском, Викуловском, Омутинском, Упоровском районах – по 1.

Рождение мальчиков-двойняшек зарегистрировано в Тюмени – 50, Тобольске – 5, Абатском, Казанском - по 2, Ишиме, Армизонском, Тюменском районах - по 1.

В 2021 году были и тройни. Комитет ЗАГС Голышмановского городского округа зарегистрировал одну тройню девочек, Комитет ЗАГС Тюмени – две тройни мальчиков.

Из общего количества рождений девочек зарегистрировано больше всего в Омутинском районе – 58 %, Казанском – 53 %, Ярковском – 54 %. Лидеры по мальчикам Сорокинский район - 64 %, Сладковский и Армизонский – по 58 %. В Тюменском районе и Заводоуковском городском округе зарегистрировано одинаковое количество девочек и мальчиков.