В Тюмени на уборку снега мобилизовали дополнительную технику

Задействованных на уборке снега в Тюмени сил и техники не хватало для оперативности, поэтому привлекли дополнительные средства, этой ночью работа уже велась в усиленном режиме, сообщил губернатор Александр Моор в соцсети "ВКонтакте".

Глава региона отметил, что накануне вместе с главой города Тюмени Русланом Кухаруком провели совещание со всеми структурами, ответственными за уборку города от снега и решили мобилизовать все ресурсы, чтобы провести расчистить улицы он снега в краткие сроки:

В работе подрядчиков, занимающихся уборкой и вывозом снега, произошёл сбой. Неверно было рассчитано количество техники, поздно начали привлекать дополнительные силы. Всего в Тюмени более 1100 км дорог. Были дни, когда за раз выпадала месячная норма осадков. Транспорта, чтобы убирать с улиц города снег так быстро, как мы с вами привыкли, не хватало. Работу с коллегами над ошибками провели. Вместе нашли решение как быстро мобилизовать дополнительную технику сейчас и как сформировать резервы на будущее.

Губернатор отметил, что пока проблема не решится, собирать всех, кто отвечает за уборку снега, будут ежедневно.