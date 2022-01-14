Тюменцы привлекли более 35 млн рублей президентских грантов на реализацию своих проектов

В число победителей первого в 2022 году конкурса президентских грантов вошли 28 тюменских НКО, на реализацию социально значимых проектов они получат более 35 млн рублей. Размер грантов, выделенных тюменским НКО, составляет от 277 тысяч до 4,8 млн рублей.

Среди победителей первого конкурса президентских грантов — НКО, работающие в Тюмени, Ишиме (4 проекта), Тобольске (1 проект), в Голышмановском городском округе (1 проект), Исетском (1 проект), Нижнетавдинском (1 проект), Юргинском (1 проект), Упоровском (1 проект) районах.

Самые крупные по финансам - у Реабилитационного центра социально-психологической помощи химически зависимым "Поколение": на реализацию проекта "Вернись в реальность" из фонда центр получит 4,9 млн рублей, ишимскому конному клубу "Кентавр"" на проект "Раз словечко... два словечко..." выделят 4,7 млн рублей.

Реализация поддержанных проектов начнется уже 1 февраля.

У некоммерческих организаций, не победивших в конкурсе, есть возможность получить финансирование на своей территории — фонд направит на поддержку таких проектов в субъекты РФ 2 млрд рублей. В фонд поступили обращения от 81 субъекта Российской Федерации. При распределении средств между ними учитывалось, насколько хорошо организаторы конкурсов в регионах справились со своей работой в прошедшем году. Тюменской области Фондом президентских грантов одобрен грант в размере более 24,5 млн рублей. Столько же во второй конкурс грантов губернатора Тюменской области вложит регион. Общая сумма второго конкурса грантов губернатора Тюменской области с учетом софинансирования Фонда президентских грантов составит более 49 млн рублей, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.